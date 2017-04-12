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Yakuza Kiwami — дата выхода и новый трейлер

Sega объявила дату выхода Yakuza Kiwami — полноценного ремейка оригинальной Yakuza с PS2. А по пути назвала ценник, опубликовала новый трейлер и поделилась занятной информацией о релизе.

Итак, дата выхода Yakuza Kiwami на Западе — 29 августа. Да, для разнообразия американцы и европейцы получат консольный эксклюзив одновременно.

Выйдет английская версия Yakuza Kiwami только на PS4, даром что японцы могут купить её и на PS4, и PS3 (да ещё и в продажу игра у них поступила больше полутора лет назад, но не будем о грустном). При этом стоить отлично выглядящая игра с невероятным количеством контента будет всего $ 30 — словно какое-то HD-переиздание, а не полностью перерисованный ремейк с кучей новых возможностей.

И на этом Sega не остановилась. Сегодня издатель запустил специальный сайт Yakuza Experience, призванный познакомить новичков с сюжетными перипетиями серии и напомнить фанатам о сложных взаимоотношениях жителей Камуроччо. Сейчас там можно прочитать лишь информацию, касающуюся событий Yakuza 0 и Yakuza Kiwami, но в преддверии западного релиза Yakuza 6 туда добавят полную хронологию и десяток выпусков интерактивного комикса, кратко пересказывающего сюжеты всех номерных частей серии.

 
 
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 12 декабря 2015 годаТрейлеры игр Yakuza 6 и Yakuza: Kiwami 31 января 2016 годаРецензия на игру Yakuza 5 25 январяРецензия и отзывы на игру Yakuza 0
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