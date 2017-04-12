Студия Arkane и издательство Bethesda решили испытать невероятную новую концепцию: выпустить демоверсию игры не через полгода после релиза самой игры, а за несколько дней до. И опробовать эту экспериментальную модель продвижения авторы хотят уже со своим ближайшим релизом — фантастическим шутером Prey.

Есть тут, правда, одна внушительная загвоздка: демоверсия Prey выйдет 27 апреля... исключительно на PS4 и Xbox One. PC-геймерам, которым демки помогают сильнее всего (как минимум чтобы понять, насколько хорошо или плохо их система потянет соответствующую игру), такой радости не светит.

Демоверсия Prey позволит консольщикам пройти первый час проекта — то есть тот самый фрагмент, с которым уже давно ознакомились все заинтересованные журналисты.

Сама Prey тем временем выйдет 5 мая на PC, PS4 и Xbox One. Игра, если кто запамятовал, не связана ни с Prey 2006 года выхода, ни с отменённой Prey 2 ничем, кроме названия и самого факта наличия инопланетян. Не связана она и с System Shock, даром что порядком походит на «Bioshock в космосе».