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Анонс и трейлер демоверсии Prey

Студия Arkane и издательство Bethesda решили испытать невероятную новую концепцию: выпустить демоверсию игры не через полгода после релиза самой игры, а за несколько дней до. И опробовать эту экспериментальную модель продвижения авторы хотят уже со своим ближайшим релизом — фантастическим шутером Prey.

Есть тут, правда, одна внушительная загвоздка: демоверсия Prey выйдет 27 апреля... исключительно на PS4 и Xbox One. PC-геймерам, которым демки помогают сильнее всего (как минимум чтобы понять, насколько хорошо или плохо их система потянет соответствующую игру), такой радости не светит.

Демоверсия Prey позволит консольщикам пройти первый час проекта — то есть тот самый фрагмент, с которым уже давно ознакомились все заинтересованные журналисты.

Сама Prey тем временем выйдет 5 мая на PC, PS4 и Xbox One. Игра, если кто запамятовал, не связана ни с Prey 2006 года выхода, ни с отменённой Prey 2 ничем, кроме названия и самого факта наличия инопланетян. Не связана она и с System Shock, даром что порядком походит на «Bioshock в космосе».

 
 
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Видео Prey (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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