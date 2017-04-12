Джош Бролин получил роль Кейбла в «Дэдпуле 2»

The Hollywood Reporter сообщает, что после долгого и сложного процесса кастинга, роль Кейбла в «Дэдпуле 2» отошла актёру Джошу Бролину («Стражи галактики», «Мстители: Война бесконечности»).

В гонках за ролью официально участвовали Майкл Шеннон и Дэвид Харбор (по слухам, киношники пытались договориться с Брэдом Питтом и Расселом Кроу).

Для Бролина это уж второй марвеловский персонаж. Первый, разумеется, безумный титан Танос. Говорят, что Бролина подписали сразу на четыре фильма («Дэдпул 2», «Дэдпул 3», «Икс Форс»?)

Кейбл — полная противоположность Дэдпула: прирождённый лидер, привыкший к тому, что его приказы исполняют без лишних вопросов. Он предпочитает держать всё под контролем и не чурается насилия. В комиксах Кейбл — взрослый сын Циклопа — был пришельцем из мрачного будущего.

Сиквел режиссирует Дэвид Литч («Джон Уик») по сценарию Ретта Риза и Пола Верника. Райан Рейнольдс исполняет партию болтливого наёмника и Зази Битц сыграет роль мутанта Домино.

Съёмки «Дэдпула 2» начнутся этим летом в Ванкувере.