Не дожидаясь выхода финального эпизода второго сезона, кабельный канал Syfy продлил сериал «Волшебники» на третий сезон, в который войдут тринадцать серий. Тёмное фэнтези вернётся на телеэкраны в следующем году.

Руководство канала удовлетворено рейтинговыми показателями продолжения — прирост по сравнению с первым сезоном наблюдается во всех ключевых демографических категориях: +15% в демо «18–49 лет», +23% в демо «18–34 года» и +9% в демо «25–54 года». Общая аудитория проекта выросла на 6%. Вдобавок количество просмотров на сторонних цифровых платформах по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое.

«Волшебники» — экранизация одноимённой книжной фэнтези-трилогии Льва Гроссмана и рассказывает о подростке Квентине Колдуотере (Джейсон Ральф), однажды обнаружившем, что волшебная страна Филлори, описанная в его любимых книжках о магии и приключениях, существует на самом деле. Вскоре парня зачисляют в один из колледжей Нью-Йорка, где он вместе с другими одарёнными учениками начинает постигать азы магического искусства и бороться со злом.

Сценарий третьего сезона Волшебников пишут Джон Макнамара («Водолей») и Сэра Гэмбл («Сверхъестественное»). Они также выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Крисом Фишером, Майклом Лондоном и Джанис Уильямс. Производством занимаются Groundswell Productions и Universal Cable Productions.