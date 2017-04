Бенедикт Камбербэтч выдаст себя за Рокфеллера

Бенедикт Камбербэтч планирует устроиться в драму The Man in the Rockefeller Suit при студии Fox Searchlight Pictures.

В экранизации одноимённой книги Камбербэтч сыграет Кристиана Герхардсрайтера — взаправдашнего проходимца, выдававшего себя за члена семьи Рокфеллеров. Самозванец успевает получить работу на Уолл-стрит и удачно жениться, прежде чем его обман раскрывают и милейшие социальные службы начинают отнимать его единственную дочь.

Дэвид Бар Кац написал сценарий.

Fox Searchlight Pictures ставит проекту высокий приоритет и уже ищет режиссёра.

Ближайшие фильмы с высоким содержанием Камбербэтча — «Война токов» и «Тор: Рагнарёк».