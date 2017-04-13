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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Сильвестр Сталлоне спланирует третий побег

Сильвестр Сталлоне открыл в себе неудержимую страсть к планированию побегов.

Вот только пару дней назад закончились съёмки «Плана побега 2», а производственные компании Emmett/Furla и Oasis Films уже приступают к работе над триквелом. Можно было подумать, что у них всё дорогу был план.

В оригинальном фильме Сталлоне играл Рея Бреслина — эксперта по возведению тюрем, который попадает в тюрьму своего собственного дизайна (ирония!). Там с помощью персонажа Арнольда Шварценеггера он придумывает схему для улепетывания (сколько можно писать «план побега», а?).

Про сюжет второй части ничего неизвестно до сих пор. Сценарий написал Майлз Чапман, режиссирует Стивен Миллер. Этих же людей зовут на съёмки «Плана побега 3».

Главные роли в первом сиквеле исполнили Дэйв Батиста, 50 Cent и Джейми Кинг.

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