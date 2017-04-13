«Телохранитель киллера» — трейлер без цензуры

Название «Телохранитель киллера» неплохо описывает сюжет фильма: высококлассный охранник должен сохранить жизнь матёрого убийцы. Уже звучит неплохо (для заурядного боевика, конечно).

Но с Райаном Рейнольдсом и Сэмом Джексоном в главных ролях это кино становится невероятно притягательным. Первый строит умильные рожицы, будто снимается в романтической комедии, а второй — матерится. Невероятная химия, замешанная на юморе!

Отсутствие цензуры — отдельная радость. Увы, взрослая лексика сразу накладывает определённые обязательства на зрителя: фильм необходимо смотреть в оригинале.

«Телохранитель киллера» выходит в прокат 17 августа 2017 года.