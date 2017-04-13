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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Дольф Лундгрен сыграет ещё одного злодея в «Аквамене»

Дольф Лундгрен, судя по всему, тоже не будет сниматься в «Неудержимых 4». А зачем? У него теперь есть «Аквамен».

Студия Warner Bros. Pictures приняла актёра в расширенную киновселенную DC, где он сыграет Нерея — повелителя подводного царства Ксебела, который хочет убить Аквамена и утешить его супругу — Меру. Учитывая, что в фильме уже есть два антагониста — Повелитель Океанов и Чёрная Манта, то Нерей кажется не очень нужным кадром, может быть, он — комедийный злодей, с которым Аквамен разберётся за пять секунд.

Джейсон Момоа исполняет титульную роль в «Аквамене», его сольные приключения продолжатся после выхода «Лиги справедливости». Главные роли разобрали Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Яхья Абдул-Марин II и Темуэра Моррисон.

Мистера Лундгрена все любят и знают за фильмы «Рокки 4», «Повелители вселенной» и однажды он даже сыграл роль Карателя.

Съёмки «Аквамена» начнутся в апреле, а премьера намечена на 21 декабря 2018 года (будет заменять в покате «Аватар 2»).

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