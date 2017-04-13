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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Кино режиссёра Эдгара Райта «Кузнечиковые джунгли» нашло новую студию

Студия New Regency хочет подобрать экранизацию подросткового романа Эндрю Смита «Кузнечиковые джунгли» (Grasshopper Jungle). В компелекте с правами на первоисточник идёт режиссёр Эдгар Райт, убежавший с этим проектом от Sony Pictures.

Сюжет повествует, как в небольшом городке в штате Айова, Остин и его лучший друг Робби случайно выпускают на волю армию гигантских богомолов с неутолимым желанием есть, драться и совокупляться.

История рассказывается от лица Остина, который переживает момент сексуального пробуждения и начинает испытывать странные чувства по отношению к Робби и его возлюбленной Шонне. Армия гигантских богомолов никак не помогает главному герою в его щекотливом положении.

Сценарий написал Скотт Розенберг («Джуманджи»).

Похоже на то, что мистер Райт опять заинтересовался мироощущением и половым созреванием подростков, казалось, что эта тема уже была освещена в фильме «Скотт Пилигрим против всех»

Сейчас Эдгар готовится к выходе караоке-экшена «Малыш на драйве» (последняя локализация названия Baby Driver).

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