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Анонс российского издания манги «Девочка в Чужеземье»

Издательство «Истари Комикс» анонсировало ещё одну новую лицензию: мангу «Девочка в Чужеземье» (Totsukuni no Shoujo) за авторством Нагабэ.

Маленькая девочка по имени Шива живёт в пустой деревни вместе со своими опекуном – существом с манерами джентльмена и внешностью монстра. Он запрещает ей покидать деревню, иначе она будет проклята, но любопытство так и тянет Шиву во внешний мир. И что же это за проклятье такое, которым её стращают?

Первые два тома будут доступны для предзаказа уже в мае, третий (последний на текущий момент) предположительно в августе.

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