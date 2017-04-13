Анонсы из нового выпуска Nintendo Direct

Вчера Nintendo опубликовала новый выпуск Nintendo Direct, где показала на удивление большое количество 3DS-эксклюзивов (даром что Switch вниманием тоже не обделили). Всё-таки издатель не врал, заявляя, что они не планируют променять 3DS на Nintendo Switch и будут поддерживать обе платформы параллельно как минимум в ближайшем будущем. Не уверены, что это было правильное решение, но тем не менее.

Полную презентацию вы можете увидеть ниже, ну а мы перечислим наиболее интересные анонсы.

25 апреля состоится релиз Switch-релиз Puyo Puyo Tetris.

12 мая Switch получит свою версию Minecraft . Вместе со специальным набором, посвящённым персонажам Nintendo, само собой.

. Вместе со специальным набором, посвящённым персонажам Nintendo, само собой. 23 мая там же объявится Disgaea 5 Complete .

. 16 июня на Switch выйдет эксклюзивный файтинг Arms .

. 23 июня RPG Maker, серия программ по созданию японских ролевых игр, доберётся до 3DS с выходом RPG Maker Fes.

21 июля — дата выхода другого Switch-эксклюзива, Splatoon 2 . К слову, одним из новых элементов, добавленных в игру по сравнению с первой частью, станет кооперативный PvE-режим по устранению волн монстров.

. К слову, одним из новых элементов, добавленных в игру по сравнению с первой частью, станет кооперативный PvE-режим по устранению волн монстров. 25 июля на Switch портируют Fate/Extella: The Umbral Star .

. 28 июля 3DS получит платформер-спинофф серии Pikmin, названный Hey! Pikmin .

. 28 июля же на 3DS появится новая часть мозготренировочной серии Brain Training.

1 сентября 3DS получит Culdcept Revolt — новая часть предположительно крутой серии, совмещающей настольные и коллекционные карточные игры.

— новая часть предположительно крутой серии, совмещающей настольные и коллекционные карточные игры. Осенью 2017 года планшет Switch позволят превращать в виртуальную доску для «Монополии».

Осенью же до западной аудитории доберётся Monster Hunter Stories — мультяшно-стилизованное ответвление популярной серии.

— мультяшно-стилизованное ответвление популярной серии. Где-то в 2017 году на 3DS состоится релиз Miitopia — продолжения не заслуживающей звания игры Tomodachi Life.

А ещё в этом году выйдет аж три игры с Кирби в главной роли. Две из них будут заточены под мультиплеер, а одна доступна для скачки уже сейчас.