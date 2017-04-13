 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 156: Советчики «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок Рецензия и отзывы на игру Persona 5 Съёмки третьего сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году Рецензия и отзывы на игру Styx: Shards of Darkness
11
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов

В жизни диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» наступил тот самый волшебный момент, когда общие сборы достигают одного миллиарда долларов. Теперь игровой ремейк классического мультфильма считается самой кассовой лентой 2017 года. И разумеется, ни один мюзикл никогда не собирал столько денег.

В домашнем прокате «Красавица и Чудовище» до сих пор занимает второе место с $ 436 млн (а в Японии прокат ещё даже не начинался). Только двадцать девять фильмов за всю историю кинематографа собирали больше миллиарда.

Билл Кондон срежиссировал кино. Главные роли сыграли Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Гугу Мбата-Роу, Стэнли Туччи, Ян Маккеллен, Кевин Клайн, Джош Гад.

Но аналитики уже смотрят в будущее и предсказывают «Стражам галактики 2» $ 150 млн за первые выходные. И это по самым скромным прикидкам; некоторые полагают, что сиквел превзойдёт «Первого мстителя: Противостояние» ($ 179 млн за первый уик-энд).

В 2014 году «Стражи галактики» собрали $ 94 млн за первые три дня и $ 773 млн всего.

11 Обсудить
Темы
 
Красавица и Чудовище
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Красавица и Чудовище»
 
«Красавица и Чудовище» — рейтинг и оценки критиков
 
«Живое» — рейтинг и оценки критиков

Тоже интересно

 
Русский трейлер фильма «Бабадук»
 
Рецензия на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
 
Трейлер фильма «Перевозчик: Наследие»
 
Трейлер фильма «Предопределение»
 
Международный трейлер фильма «Седьмой сын»
 
«Лига справедливости» будет намного проще «Бэтмена против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика