Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов

В жизни диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» наступил тот самый волшебный момент, когда общие сборы достигают одного миллиарда долларов. Теперь игровой ремейк классического мультфильма считается самой кассовой лентой 2017 года. И разумеется, ни один мюзикл никогда не собирал столько денег.

В домашнем прокате «Красавица и Чудовище» до сих пор занимает второе место с $ 436 млн (а в Японии прокат ещё даже не начинался). Только двадцать девять фильмов за всю историю кинематографа собирали больше миллиарда.

Билл Кондон срежиссировал кино. Главные роли сыграли Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Гугу Мбата-Роу, Стэнли Туччи, Ян Маккеллен, Кевин Клайн, Джош Гад.

Но аналитики уже смотрят в будущее и предсказывают «Стражам галактики 2» $ 150 млн за первые выходные. И это по самым скромным прикидкам; некоторые полагают, что сиквел превзойдёт «Первого мстителя: Противостояние» ($ 179 млн за первый уик-энд).

В 2014 году «Стражи галактики» собрали $ 94 млн за первые три дня и $ 773 млн всего.