Игра Star Conflict получила обновление «Фактор эволюции»

В честь 56-летия со дня первого полёта человека в космос студии StarGem Inc. и Gaijin Entertainment выпустили очередное обновление к своему совместному ММО-экшену Star Conflict. Обновление добавит в игру новую PvE-миссию «Нить Ариадны», где игрокам придётся сражаться с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом, выполнять постоянно меняющиеся миссии и отбивать атаки рандомно генерируемых вражеских отрядов.
А ещё дополнение добавит в игру новый корабль — перехватчик Tai’Kin.
Благодаря гибкой системе кастомизации и большому количеству спецмодулей и вооружения этот быстрый и маневренный перехватчик сможет выполнять самые разные боевые задачи. Так, спецмодуль «Кристалл возврата» сделает Tai’Kin идеальным защитником контрольной точки — установив его в пространстве, игрок может в любой момент телепортироваться к нему, заодно восстановив повреждённые части корабля. А главный прорыв инженеров «Эллидиум» — модуль «Квантовый прыжок» — позволит игрокам перемещаться не только в пространстве, но и во времени! В любой момент боя корабль может вернуться на ту позицию и в то состояние, в которых находился некоторое время назад, уходя таким образом от погони и создавая неразбериху в рядах преследователей.