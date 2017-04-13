Игра Star Conflict получила обновление «Фактор эволюции»

В честь 56-летия со дня первого полёта человека в космос студии StarGem Inc. и Gaijin Entertainment выпустили очередное обновление к своему совместному ММО-экшену Star Conflict. Обновление добавит в игру новую PvE-миссию «Нить Ариадны», где игрокам придётся сражаться с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом, выполнять постоянно меняющиеся миссии и отбивать атаки рандомно генерируемых вражеских отрядов.

А ещё дополнение добавит в игру новый корабль — перехватчик Tai’Kin.