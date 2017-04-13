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Стильный тизер таинственного нового проекта Bandai Namco

Bandai Namco в курсе, что на Западе его знают в первую очередь как издателя серии Dark Souls, и не стесняется этим пользоваться. Их новый тизер, например, позаимствовал культовый слоган Prepare to Die («Готовьтесь умирать») и преобразовал его в Prepare to Dine («Готовьтесь угощаться»).

При этом в самом тизере нет ни следа кулинарии — лишь мрачный, очень стильный визуал, где приглушены все цвета, за вычетом кроваво-красного. Об игре, которую пока фактически не анонсировали, он говорит немногое: там будут гигантские монстры, боевые девушки на каблуках и со штыками на ружьях, ну и противогазы.

Но чем бы игра в итоге ни оказалась, а вдохновлённый ей тизер выглядит достаточно стильно, чтобы заслуживать просмотра сам по себе.

 
 
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