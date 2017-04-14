«Заядлый игрок» — сэйю

Официальный сайт стартующей в летнем сезоне двенадцатисерийной телеадаптации манги «Заядлый игрок» (Kakegurui) представил трёх сэйю, исполняющих главные роли.

Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что есть настоящий азарт..