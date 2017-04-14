«Заядлый игрок» — сэйю

Официальный сайт стартующей в летнем сезоне двенадцатисерийной телеадаптации манги «Заядлый игрок» (Kakegurui) представил трёх сэйю, исполняющих главные роли.
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Сэйю
|Юмеко Джабами
|Саори Хаями
|Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
|Рёта Сузуи
|Тацуя Токутаке
|Меари Саотоме
|Минами Танака
|Ханна Н. Фонтанстанд в «Ханаямате», Хината Окано в «Классе убийств»
Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что есть настоящий азарт..
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Авторы
|Режиссёр
|Юичиро Хаящи
|«Гаро: Печать пламени»
|Сценарист
|Ясуко Кобаящи
|«Гаро: Печать пламени», «Атака на Титана»
|Дизайнер персонажей
|Манабу Акита
|«Безумные приключения ДжоДжо»
|Композитор
|TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
|«Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
|Студия
|MAPPA