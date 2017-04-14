 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 156: Советчики Найдена и выпущена Mystery World Dizzy — старая игра про Диззи ЕВА-210: начинаем обсуждать новый сезон Новый «Призрак в доспехах» уже в работе Рецензия и отзывы на игру Styx: Shards of Darkness
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Заядлый игрок» — сэйю

Официальный сайт стартующей в летнем сезоне двенадцатисерийной телеадаптации манги «Заядлый игрок» (Kakegurui) представил трёх сэйю, исполняющих главные роли.

Сэйю
Юмеко Джабами Саори Хаями Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Рёта Сузуи Тацуя Токутаке
Меари Саотоме Минами Танака Ханна Н. Фонтанстанд в «Ханаямате», Хината Окано в «Классе убийств»

Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что есть настоящий азарт..

Авторы
Режиссёр Юичиро Хаящи «Гаро: Печать пламени»
Сценарист Ясуко Кобаящи «Гаро: Печать пламени», «Атака на Титана»
Дизайнер персонажей Манабу Акита «Безумные приключения ДжоДжо»
Композитор TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND «Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
Студия MAPPA
+ Обсудить
Темы
 
Заядлый игрок (Kakegurui)
 18 февраля«Заядлый игрок» — анонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Заядлый игрок» — анонс

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Образцовый самец № 2» (с русскими субтитрами)
 
Кино Трейлер мультфильма «Бременские разбойники»
 
Кино Постеры: «Охотники за привидениями 3»
 
Кино «Гуляй, Вася!» — трейлер и постер
 
Кино Страсти по «Хеллбою III»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 56
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика