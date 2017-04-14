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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Дикая пляска мечей» — сэйю
Промо-арт аниме «Дикая пляска мечей»

Официальный сайт телевизионного сериала «Дикая пляска мечей» (Katsugeki! Touken Ranbu), выходящего в летнем сезоне этого года, представил центральных персонажей и их сэйю, перешедших из оригинальной браузерной игры и сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару».

Сэйю
Изуминоками Канесада Рёхэй Кимура Хидеки Хината в «Ангельских ритмах!», Дэрил Лоренц в «Мобильный доспех Гандам: Молния»
Муцуноками Ёщиюки Кенто Хама
Хорикава Кунихиро Джунья Эноки Такеру Такаищи в «Приключения Дигимонов три», Хансель в «Озмафии»
Яген Тощиро Сэйичиро Ямащита Бунтаро Ходзё в «Девушках по ту сторону юности», Какеру Нарусе в «Оранже»
Тонбокири Тоору Сакурай Ичиро Комаба в «Серебряной ложке», Имуса в «Чёрном реликте»
Цурумару Кунинага Сома Сайто Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»

Авторы
Режиссёр Тощиюки Щирай эпизоды «Пожирателя богов», «Сказаний Зестирии: Крест»
Дизайнер персонажей Акира Мацущима «Сказания Симфонии», «Сказания Зестирии: Крест»
Композитор Хидеюки Фукасава «Цветы зла», «Судьба: Ночь Схватки — Бесконечный мир клинков»
Студия ufotable
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Дикая пляска мечей (Katsugeki! Tōken Ranbu)
 25 сентября 2016 годаСэйю, трейлер и тизер аниме «Дикая пляска мечей: Ханамару» 8 января«Дикая пляска мечей» — второй тизер 26 марта 2016 годаДве «Дикие пляски мечей»
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