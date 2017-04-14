«Дикая пляска мечей» — сэйю

Официальный сайт телевизионного сериала «Дикая пляска мечей» (Katsugeki! Touken Ranbu), выходящего в летнем сезоне этого года, представил центральных персонажей и их сэйю, перешедших из оригинальной браузерной игры и сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару».
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Сэйю
|Изуминоками Канесада
|Рёхэй Кимура
|Хидеки Хината в «Ангельских ритмах!», Дэрил Лоренц в «Мобильный доспех Гандам: Молния»
|Муцуноками Ёщиюки
|Кенто Хама
|Хорикава Кунихиро
|Джунья Эноки
|Такеру Такаищи в «Приключения Дигимонов три», Хансель в «Озмафии»
|Яген Тощиро
|Сэйичиро Ямащита
|Бунтаро Ходзё в «Девушках по ту сторону юности», Какеру Нарусе в «Оранже»
|Тонбокири
|Тоору Сакурай
|Ичиро Комаба в «Серебряной ложке», Имуса в «Чёрном реликте»
|Цурумару Кунинага
|Сома Сайто
|Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
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Авторы
|Режиссёр
|Тощиюки Щирай
|эпизоды «Пожирателя богов», «Сказаний Зестирии: Крест»
|Дизайнер персонажей
|Акира Мацущима
|«Сказания Симфонии», «Сказания Зестирии: Крест»
|Композитор
|Хидеюки Фукасава
|«Цветы зла», «Судьба: Ночь Схватки — Бесконечный мир клинков»
|Студия
|ufotable