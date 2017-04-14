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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс сериала «Девчачий номер: Борьба»

На проходившем в прошлое воскресенье мероприятии под диковатым названием Girlish Number Kuzu Fes 2017 @ Giroppon☆ было объявлено, что ёнкома-спин-офф сериала «Девчачий номер» под названием «Девчачий номер: Борьба» (Girlish Number Shura) получит собственную аниме-экранизацию.

Оригинальный сериал рассказывал об индустрии озвучания и о работе сэйю. Главная героиня Читосе Карасума — студентка колледжа, которая собирается стать айдолом и сэйю, она встречает других девушек, прокладывающих собственный путь в мире голосового озвучания. Спин-офф же ставит героинь в безумные и абсурдные ситуации. Например, Читосе начинает работать на грибной ферме, Кадзуха Щибасаки примеряет на себя роль Красной Шапочки, а Яе Кугаяма вынуждена разбираться с гориллой-убийцей.

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Девчачий номер: Борьба (Girlish Number Shura)
 30 августа 2016 года«Девчачий номер» Ватару Ватари — авторы и трейлер 15 марта 2016 годаСэйю «Девчачьего номера» 31 января 2016 годаРанобе «Девчачий номер» получит экранизацию
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