Анонс сериала «Девчачий номер: Борьба»

На проходившем в прошлое воскресенье мероприятии под диковатым названием Girlish Number Kuzu Fes 2017 @ Giroppon☆ было объявлено, что ёнкома-спин-офф сериала «Девчачий номер» под названием «Девчачий номер: Борьба» (Girlish Number Shura) получит собственную аниме-экранизацию.

Оригинальный сериал рассказывал об индустрии озвучания и о работе сэйю. Главная героиня Читосе Карасума — студентка колледжа, которая собирается стать айдолом и сэйю, она встречает других девушек, прокладывающих собственный путь в мире голосового озвучания. Спин-офф же ставит героинь в безумные и абсурдные ситуации. Например, Читосе начинает работать на грибной ферме, Кадзуха Щибасаки примеряет на себя роль Красной Шапочки, а Яе Кугаяма вынуждена разбираться с гориллой-убийцей.