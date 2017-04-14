Кабельный канал TNT поделился с публикой трейлером второго сезона сериала «По волчьим законам». Криминальная драма вернётся на телеэкраны 30 мая.

Американская многосерийная версия одноимённой австралийской кинокартины 2010 года Дэвида Мишо повествует о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери перебирается к соей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Руководит семейным делом Джанин Коди, а сыновья помогают матери по мере сил и возможностей. Очень скоро Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом, а он, сам того не желая, сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.

Во втором сезоне «По волчьим законам», куда вошли тринадцать свежих серий, снялись Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Скотт Спидман, Бен Робсон, Джейк Вири, Молли Гордон и другие.

Создателем сериала выступает Джонатан Лиско («Замри и гори»), а одним из его исполнительных продюсеров — режиссёр оригинала Дэвид Мишо. Производственный процесс на контроле у Wells Productions и Warner Horizon Television.