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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Канал TNT отказался от пилота вампирского триллера «Впусти меня»

Проекту «Впусти меня» — многосерийной версии одноимённого полнометражного вампирского триллера — снова не везёт. Сначала канал A&E отказался от него, передав кабельному каналу TNT, а теперь и тот закапризничал — телеруководство передумало снимать пилотный эпизод, хотя проект находился в разработке с прошлого августа и уже набирал актёрский состав.

Поговаривают, компания Tomorrow Studios («Хорошее поведение»), занятая в производстве сериала и готовившаяся продюсировать пилот на пару с Studio T, уже озаботилась поиском нового пристанища для проекта.

Мистический триллер по роману-бестселлеру шведского автора Юна Айвиде Линдквиста повествует о подростке, нашедшем спасение от вечных издевательств одноклассников в дружбе с девочкой-вампиром по имени Эли. Однако стоило его новой знакомой и её таинственному опекуну поселиться в Вермонте, как городок потрясла череда странных убийств, привлекших внимание властей.

Сценарий пилота написал Джефф Дэвис («Волчонок»), который также числится исполнительным продюсером потенциального сериала наравне с Марти Адельштейном («Водолей»), Саймоном Оуксом и Бекки Клементс.

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Впусти меня
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