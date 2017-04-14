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«Фэйри Тэйл: Крик дракона» — трейлер

К касту полнометражки «Фэйри Тэйл: Крик дракона» (Fairy Tail: Dragon Cry) присоединились Макото Фурукава (Банри Тада в «Золотом времени»), Аои Юки (Каё в «Городе, в котором нет только меня») и Дзиро Сайто (Сейго Ямадзава в «Империи трупов»), которые озвучат короля Анимуса (правителя королевства Стелла), Соню (помощницу Анимуса) и Зэша Каина (премьер-министра королевства Стелла).

Также стало известно, что сюжет будет крутиться вокруг некой Гробницы Драконов — места, куда гигантские разумные ящеры отправляются умирать. В её недрах сокрыта сила под названием «Крик дракона», которая может уничтожить мир.

 
 
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Видео Фэйри Тэйл: Крик дракона (Fairy Tail: Dragon Cry)
 4 марта«Фэйри Тэйл: Крик дракона» — тизер и постер
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