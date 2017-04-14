«Юки Юна — героиня: Глава Ващио Суми: Фильм 2» — трейлер

Полнометражка «Юки Юна — героиня: Глава Ващио Суми: Фильм 2» (Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō: Tamashii), которая является второй частью первой части второго сезона (о, да!) сериала «Юки Юна — героиня», выйдет в японский прокат уже завтра — 15 апреля. «Юки Юна — героиня: Глава Ващио Суми: Фильм 3» (Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō: Yakusoku), третья часть первой части второго сезона серила «Юки Юна — героиня» увидит свет 8 июля. А в октябре это всё отправится на телевидение.