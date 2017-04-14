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Microsoft вводит функцию возврата цифровых копий

В последнее время из стана Microsoft всё чаще прибывают положительные новости. То хорошую распродажу проведут (у них, кстати, и сейчас проходит очередная распродажа), то респектабельную подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold предложат, то презентую многообещающую начинку Project Scorpio...

Теперь же тестеры новых билдов интерфейса Xbox One доложили (а представители Microsoft — подтвердили), что платформодержатель начал тестирование простого и удобного сервиса по возврату сетевых копий игр.

Работать сервис будет по правилам, практически идентичным оным в Steam: покупка должна быть не старше двух недель, а общее проведённое в игре в время — не длиннее двух часов. Возвраты не касаются DLC и сезонных пропусков, а также части приложений для Windows 10 (из чего можно сделать разумный вывод, что возвраты работают как на Xbox One, так и на PC). Процесс будет очень простым и автоматизированным, но Microsoft оставляет за собой право отлучать от сервиса тех, кто товарищей, что примутся явно паразитировать на функционале.

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