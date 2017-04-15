Подкаст на колёсах. «Форсаж 8»

Три дебила в полном составе сходили на самое маскулинное кино в наблюдаемой Вселенной — «Форсаж 8». Зарядившись тестостероном, они записали очередной «Подкаст на колёсах». На этот раз колёса спонсорские — от грузового такси Gruzer:

А вот аудиоверсия для тех, кому лень смотреть на экран (расшифровка тоже в наличии):