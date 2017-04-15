 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Манга «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» будет издаваться в России Лучшее аниме зимы 2017 — голосование Характеристики Project Scorpio — нового Xbox One ЕВА-210: начинаем обсуждать новый сезон Вся правда о «Призраке в доспехах»: манга, аниме, игры
2
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Подкаст на колёсах. «Форсаж 8»

Три дебила в полном составе сходили на самое маскулинное кино в наблюдаемой Вселенной — «Форсаж 8». Зарядившись тестостероном, они записали очередной «Подкаст на колёсах». На этот раз колёса спонсорские — от грузового такси Gruzer:

 
 

А вот аудиоверсия для тех, кому лень смотреть на экран (расшифровка тоже в наличии):

 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Подкаст на колёсах
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и подкаст на «Самый лучший день»
 
Подкаст на колёсах. «Притяжение»
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 49: «Первый мститель: Противостояние»

Тоже интересно

 
Бесконечная война с Татумом на продажу
 
Трейлер фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть - 1»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 69: Пылесос-гей и лысеющий бобёр
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 24 (видеоверсия)
 
Дублированный второй трейлер без цензуры фильма «Дэдпул»
 
Сериалы Трейлер сериала «24 часа: Наследие»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика