Подкаст на колёсах. «Форсаж 8»

Три дебила в полном составе сходили на самое маскулинное кино в наблюдаемой Вселенной — «Форсаж 8». Зарядившись тестостероном, они записали очередной «Подкаст на колёсах». На этот раз колёса спонсорские — от грузового такси Gruzer:
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Текстовая версия подкаста
А вот аудиоверсия для тех, кому лень смотреть на экран (расшифровка тоже в наличии):