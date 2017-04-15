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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

WGN America закрыл сериал «Изгои» на втором сезоне

Кабельный канал WGN America решил расстаться с сериалом «Изгои» — второй сезон стал для проекта последним. Продюсерская компания Sony TV попытается в сжатые сроки пристроить драму где-нибудь ещё, однако вердикт вынесли слишком поздно для своевременного старта нового производственного цикла.

Решение о закрытии выглядит по меньшей мере странно, учитывая, что второй сезон сериала «Изгои» демонстрирует самые высокие рейтинговые показатели на канале. За вечер каждый новый эпизод собирает у телеэкранов 2 млн зрителей, из которых 874 тыс. приходятся на возрастную категорию «25–54 года».

Главным образом на судьбу проекта повлияла смена главы владеющего каналом холдинга Tribune Media — место ушедшего с поста Питера Лигуори занял Питер Керн, объявивший о новой политике в производстве оригинального контента. Отныне усилия будут направлены на расширение зрительской аудитории и тематики собственных проектов канала. В свете этих перемен закрытие «Изгоев» представили как необходимый шаг по высвобождению средств на реализацию новой стратегии.

Криминальная драма «Изгои», второй сезон которой завершится 25 апреля, повествует о жизни семейства Фарреллов в предгорьях Аппалачей. Тамошние поселенцы сознательно отгородилось от остального мира с его законами и социальным устройством. Горцы придерживаются своих правил и готовы отстаивать их ценой собственных жизней.

В сериале снялись Джиллиан Алекси, Райан Хёрст, Кайл Галлнер, Кристина Джексон, Томас М. Райт, Дэвид Морс и другие.

Создателем проекта выступил Питер Маттеи, который также является его исполнительным продюсером наряду с Питером Толаном, Майклом Уимером, Полом Джаматти и Дэном Кэри.

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