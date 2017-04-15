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Ноль кадров в секунду. Выпуск 156: Советчики «Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер Bayonetta вышла на PC Лучшее аниме зимы 2017 — голосование «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»: розыгрыш толстовок и футболок
КИНО
 
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Итоги розыгрыша толстовок и футболок фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

А мы подводим итоги розыгрыша толстовок и футболок с символикой фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Напомним, что мы вместе с компанией Disney разыгрывали фирменные призы, посвящённые цифровой премьере кинокартины «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Первый самостоятельный фильм космосаги об отдельных героях и событиях культовой вселенной «Звёздных войн» появился в цифровом HD-формате во всех крупнейших лицензионных магазинах России и стран СНГ — в iTunes, Google Play, Okko, ivi, «Ростелекоме» и Megogo.

Заявок на получение толстовок и футболок пришло много, но порадовать подарками мы можем лишь десять наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.

Толстовки получают:

  • Белов Константин
  • Качалкин Василий
  • Костин Дмитрий
  • Третьякова Елена
  • Фирсова Анна

Взрослые футболки получают:

  • Авджикян Сергей
  • Борисов Александр
  • Глущенко Виктор

Детскую футболку (130 см) получает:

  • Грицан Нина

Детскую футболку (110 см) получает:

  • Бек Владимир
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Розыгрыши Изгой-один. Звёздные войны: Истории
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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