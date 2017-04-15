Итоги розыгрыша толстовок и футболок фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»

А мы подводим итоги розыгрыша толстовок и футболок с символикой фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».
Напомним, что мы вместе с компанией Disney разыгрывали фирменные призы, посвящённые цифровой премьере кинокартины «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Первый самостоятельный фильм космосаги об отдельных героях и событиях культовой вселенной «Звёздных войн» появился в цифровом HD-формате во всех крупнейших лицензионных магазинах России и стран СНГ — в iTunes, Google Play, Okko, ivi, «Ростелекоме» и Megogo.
Заявок на получение толстовок и футболок пришло много, но порадовать подарками мы можем лишь десять наших читателей. Всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!
А вот и наши победители — в ближайшее время мы свяжемся с ними для уточнения адреса доставки.
Толстовки получают:
- Белов Константин
- Качалкин Василий
- Костин Дмитрий
- Третьякова Елена
- Фирсова Анна
Взрослые футболки получают:
- Авджикян Сергей
- Борисов Александр
- Глущенко Виктор
Детскую футболку (130 см) получает:
- Грицан Нина
Детскую футболку (110 см) получает:
- Бек Владимир