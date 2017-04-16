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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Смех под облаками: Другая история»

Сайт анимационной адаптации манги Кемури Каракары «Смех под облаками» (Donten ni Warau) объявил, что спин-офф основной серии под названием «Смех под облаками: Другая история» (Donten ni Warau: Gaiden) тоже получит экранизацию, в формате полнометражного фильма, который выйдет будущей зимой. Производством вместо ответственной за вышедший в 2014 году телевизионный сериал студии Dogakobo будет заниматься Wit Studio.

Действие разворачивается в одиннадцатый год периода Мэйдзи (примерно 1879), когда Япония повернулась лицом к Западу, ношение мечей было запрещено, а самурайская культура медленно, но верно приходила в упадок. Само собой, радикальные реформы повлекли за собой рост общественного недовольства и, как следствие, увеличение уровня преступности. А поскольку осуждённых преступников надо где-то содержать, правительство постановило создать новую тюрьму, из которой нереально совершить побег. В результате тюрьму организовали прямо посреди озера, так чтобы добраться до неё можно было только по воде. Задачу транспортировки будущих заключённых в новое место дислокации поручили трём братьям из семейства Кумо, и в ходе выполнения этой непростой задачи молодых людей ждало немало приключений..

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Смех под облаками: Другая история (Donten ni Warau: Gaiden)
 24 января 2014 годаПеревозчики 25 апреля 2014 годаКонвоиры 26 августа 2014 годаПаромщики
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