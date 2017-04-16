Новости аниме — лучшее за неделю

- Лучшее аниме зимы 2017 — голосование — составляем топ завершившегося сезона.
- Манга «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» будет издаваться в России — сначала начнут издавать мангу, а затем и ранобе.
- «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан» вернётся со вторым сезоном — сериал про мерзкую девочку, который никому не нравится, получит второй сезон.
- «Лиричная волшебница Наноха 3: Отражение» — авторы, сэйю, трейлер — третья полнометражка про Наноху не только жива, но ещё и раздвоилась.
- «Фейерверк» — трейлер — Акиюки Щимбо и студия Shaft делают полнометражку про подростковую влюблённость, кажется, без своих фирменных графических изысков.
- Второй сезон «Осомацу-сана» уже в пути — победитель в номинации «Сюрприз года» (в 2015-м) по версии Всеяредакции и просто невероятно популярное в Японии аниме ожидаемо получает второй сезон.
- Манга «Тебе, бессмертный» будет издана в России — новая фантастическая приключенческая манга от автора «Беззвучного голоса» (она же «Форма голоса») лицензирована издательством «Истари Комикс», трейлер прилагается.
- Анонс сериала «Девчачий номер: Борьба» — абсурдистский спин-офф сериала про нелёгкий труд сэйю рвётся на телеэкраны.
- Анонс российского издания манги «Девочка в Чужеземье» — загадочная история про маленькую девочку, которую воспитывает козлоголовый монстр.
- «Взаимосвязанные миры» — опенинг — просто две CG-девочки танцуют под заводную песенку.