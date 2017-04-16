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Nintendo радуется продажам Switch и Zelda, останавливает продажи NES Classic

Пара новостей из стана Nintendo — одна хорошая, другая — не очень.

Во-первых, американские продажи Nintendo Switch достигли 906 тысяч, при этом одних только дисковых копий The Legend of Zelda: Breath of the Wild было продано 925 тысяч — перекупщики на марше, не иначе. Ещё 460 тысяч копий разошлось на Wii U, но кому какое дело до этой системы?

Во-вторых, производство NES Classic (и её японского аналога Famicom Mini) будет остановлено уже к концу месяца. И ладно бы причиной служили упавшие продажи, но нет — систему всё это время производили в количестве, не удовлетворявшем спрос. Просто Nintendo решила, что «Всё, хватит с вас». Представитель издательства уточнил, что NES Classic всегда задумывалась к выпуску ограниченным тиражом и добавил, что они и так-то произвели куда больше систем, чем изначально планировали.

Что мешало Nintendo отказаться от своих оригинальных замыслов и выпускать NES Classic до тех пор, пока продажи не упадут — вопрос, ответ на который мы можем никогда не узнать. Но, очевидно, что в первую очередь от этого решения выиграют уже упомянутые перекупщики, которые постараются завладеть как можно большей частью последнего тиража и отправятся с ней на Ebay.

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Темы
 
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo NX, Wii U)
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