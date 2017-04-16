Новости кино — лучшее за неделю

- «Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер — последним джедаям пора закругляться. Так считает дедушка Люк.
- «Тор: Рагнарёк» — тизер-трейлер — уничтожение Асгарда и встреча двух коллег по работе.
- «Трансформеры: Последний рыцарь» — финальный трейлер — режиссёр Майкл Бэй тоже снимает про последних. И в последний раз.
- «Атомная блондинка» — второй трейлер — больше атмосферности и больше правильной боевой хореографии.
- «Телохранитель киллера» — трейлер без цензуры — Райан Рейнольдс в роли Кевина Костнера и Сэм Л. Джексон в роли Уитни Хьюстон.
- Джош Бролин получил роль Кейбла в «Дэдпуле 2» — друзья навсегда: Дэдпул и Танос.
- Владимир Мединский хочет увеличить эффективность Фонда кино — больше эффективности за те же деньги.
- Дольф Лундгрен сыграет ещё одного злодея в «Аквамене» — вселенная DC получила неудержимого актёра.
- Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов — одна компания стала на миллиард богаче.
- Эдди Мёрфи планирует вторую «Поездку в Америку» — королевский сиквел чист.