Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер — мистический триллер стартует 22 июня на канале Spike TV.
- «Защитники» — промо-арт — Джо Кесада приготовил для супергеройского кроссовера авторский постер.
- Сериал «Волшебники» получил от Syfy третий сезон — тёмное фэнтези лидирует в рейтинговой таблице кабельного канала.
- Канал TNT отказался от пилота вампирского триллера «Впусти меня» — компания Tomorrow Studios подыскивает проекту новое пристанище.
- Netflix снимет многосерийный хоррор от Майка Флэнегана — классический роман ужасов «Призрак дома на холме» дождался многосерийной экранизации.
- WGN America закрыл сериал «Изгои» на втором сезоне — канал мотивирует решение необходимостью высвобождения средств для реализации нового плана по производству оригинального контента.
- Amazon заказал съёмки двух сезонов «Невероятной миссис Мэйзел» — пилот драмеди пришёлся по душе критикам и публике.
- CBS Television Studios экранизирует роман Мэг Гардинер о неуловимом маньяке — телеканал CBS получит новый процедурал.
- Билли Пайпер и Джон Симм стали соучастниками Кэри Маллиган в драме от Netflix и BBC Two — они записались в основной актёрский состав четырёхсерийного детектива.
- Hulu продлил сериал «Путь» на третий сезон — потоковый сервис верит в потенциал сектантской драмы.