Новые сериалы 17–23 апреля

Следующая сериальная неделя отметится выходом модной комедии «Начальница» от потокового сервиса Netflix, а также возвращением на телеэкраны криминальной антологии «Фарго» от FX, детектива «Босх» от Amazon и комедии «Кремниевая долина» от HBO.
Понедельник, 17 апреля
драма, боевик
В ролях Кори Хоукинс, Дэн Букатинский, Анна Диоп, Чарли Хофхаймер, Миранда Отто, Корал Пенья
Создатель Джоэл Сарноу, Роберт Кохрэн, Мэнни Кото, Эван Катц
Первый сезон боевика завершится двенадцатым эпизодом с подзаголовком 11:00 P.M. - 12:00 A.M.Телеканал FOX пока не решил, как быть с проектом дальше.
комедия
В ролях Кэт Деннингс, Бет Берс, Гаррет Моррис, Джонатан Кайт, Мэттью Мой, Дженнифер Кулидж
Создатель Майкл Патрик Кинг, Уитни Каммингс
Двадцать вторая серия And 2 Broke Girls: The Movie станет заключительной для шестого сезона долгоиграющего ситкома.
Вторник, 18 апреля
комедия
В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес
Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер
Первый сезон комедии в стиле мокьюментари завершится тринадцатым эпизодом под названием The Verdict.
Среда, 19 апреля
детектив, драма, триллер
В ролях Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джин Смарт, Джесси Племонс, Кристин Милиоти
Создатель Ной Хоули
События третьего сезона «Фарго» развернутся в 2010 году и сосредоточатся на двух братьях Стасси из Миннесоты. Эммет Стасси — статный красавец, примерный семьянин, успешный бизнесмен, сколотивший состояние на рынке недвижимости и считающий себя воплощением американской мечты. Его младший брат Рэй — лысеющий толстяк, работник службы надзора за условно освобождёнными, во всех своих бедах винящий Эммета. Вражда между братьями приводит к мелкой краже, за которой следуют убийство, гангстерские разборки и множество прочих неприятностей.
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
Тринадцатая серия Caliban's War завершит второй сезон космосаги. В марте кабельный канал Syfy продлил сериал на третий сезон.
фэнтези, драма
В ролях Джейсон Ральф, Соуси Бэйкон, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен
Тринадцатый эпизод We Have Brought You Little Cakes станет заключительным для второго сезона многосерийного тёмного фэнтези, продлённого каналом Syfy на третий сезон.
драма
В ролях Джеймс Пьюрфой, Майкл Кеннет Уильямс, Кристина Хендрикс, Джимми Симпсон, Поллианна Макинтош, Нил Сэндилэндс
Создатель Джим Микл, Ник Дамичи
Второй сезон криминальной драмы завершится шестым эпизодом под названием No Mo' Mojo.
Пятница, 21 апреля
комедия
В ролях Бритт Робертсон
Это история о молодой бунтарке без гроша за душой, отказывающейся взрослеть по стандартам общества. Ухватившись за свою страсть к винтажным нарядам, главная героиня открывает онлайн-магазин по продаже одежды и делает первые шаги в мире стиля и бизнеса. На пути к созданию собственной империи моды Софии придётся испытать все горести и радости пребывания на её троне.
детектив, драма
В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон
Создатель Майкл Коннелли
Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.
Суббота, 22 апреля
комедия
В ролях Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Кристофер Эван Уэлш
Создатель Майк Джадж, Джон Альтшулер, Дэйв Крински
Комедия Майка Джаджа рассказывает о высокотехнологичной «золотой лихорадке» калифорнийской Кремниевой долины. Компания друзей-гиков, работающих над запуском собственных стартапов в высокотехнологичном кампусе в Сан-Франциско, живёт в доме местного миллионера. Будущие Стивы Джобсы не платят за жильё, но обязуются отдать своему домохозяину 10% прибыли от будущих проектов.
Воскресенье, 23 апреля
драма
В ролях Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Кэти Бэйтс, Альфред Молина, Элисон Райт, Кэтрин Зета-Джонс
Создатель Райан Мёрфи, Джаффе Коэн, Майкл Зэм, Тим Минеар
Первый сезон антологии завершится восьмым эпизодом под названием You Mean All This Time We Could Have Been Friends? Второй сезон драмы стартует в следующем году.
драма, детектив
В ролях Джеймс Нортон, Робсон Грин, Морвен Кристи, Тесса Пик-Джонс, Аль Уивер, Грегг Лоу
Священник Сидни Чемберс и полицейский инспектор Джорди Китинг, однажды познакомившись при расследовании преступления, со временем проникаются друг к другу уважением, которое перерастает в настоящую дружбу. Отныне главные герои вместе трудятся над распутыванием всевозможных сложных дел, связанных преимущественно с убийствами.