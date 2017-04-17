«Форсаж 8» собирает на старте больше полмиллиарда

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Форсаж 8
The Fate of the Furious$ 100,24310
$ 23 244$ 100,21
- 2
↓1Босс-молокосос
Boss Baby$ 15,5−41,1%3743
$ 4 152$ 116,33
- 3
↓1Красавица и Чудовище
Beauty and the Beast$ 13,6−42,4%3592
$ 3 796$ 454,65
- 4
↓1Смурфики: Затерянная деревня
Smurfs: The Lost Village$ 6,5−50,8%3610
$ 1 801$ 24,72
- 5
↓1Уйти красиво
Going In Style$ 6,4−46,8%3076
$ 2 064$ 23,42
- 6
↑10Одарённая
Gifted$ 3,0+572,1%1146
$ 2 618$ 4,42
- 7
↑1Прочь
Get Out$ 2,9−28,1%1424
$ 2 049$ 167,58
- 8
↓2Могучие рейнджеры
Power Rangers$ 2,9−54,0%2171
$ 1 313$ 80,64
- 9
↑1Христос под следствием
The Case for Christ$ 2,7−31,4%1386
$ 1 962$ 8,42
- 10
↓3Конг: Остров черепа
Kong: Skull Island$ 2,7−52,1%2018
$ 1 323$ 161,26
«Форсаж 8» ожидаемо вырвался в лидеры американского проката и собрал там $ 100,2 млн. Восьмая часть заметно отстала от «Форсажа 7», который за первые дни в Северной Америке заработал $ 147 млн, но обошла «Форсаж 6» с его $ 97 млн. Общая касса фильма сейчас равняется сумасшедшим $ 532 млн.
Таким образом «Форсаж 8» обогнал «Звёздные войны: Пробуждение силы», чей глобальный старт, ранее считавшийся самым успешным, принёс $ 529 млн.
В не менее рекордные $ 432 млн международных сборов особенно хорошо вложился Китай. Зрители Поднебесной занесли фильму сразу $ 195 млн, обновив местные рекорды за трёхдневный уик-энд и среди голливудских фильмов («Форсаж 7» смог собрать $ 182 млн).
За считанные дни «Форсаж 8» смог осилить треть общей кассы предыдущей части («Форсаж 7» за всё время проката принёс $ 1,5 млрд). С результатом этого уик-энда вся серия целиком теперь оценивается в $ 4,4 млрд.
Кинотеатры IMAX принесли картине $ 31 млн.
Для студии Universal это ещё и лучшие международные сборы за премьерные выходные, ранее в этой категории лидером считался «Мир Юрского периода» с $ 316 млн.
Ситуация по странам выглядит так:
- Китай — $ 191 млн
- Северная Америка — $ 100,2 млн
- Мексика — $ 17,8 млн
- Великобритания и Ирландия — $ 17 млн
- Россия — $ 14,1 млн
- Германия — $ 13,6 млн
- Бразилия — $ 12,8 млн
- Франция — $ 10,5 млн
- Корея — $ 10,5 млн
- Индия — $ 10,4 млн