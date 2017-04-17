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«Форсаж 8» собирает на старте больше полмиллиарда
Обновлено Сегодня в 00:59
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«Форсаж 8» ожидаемо вырвался в лидеры американского проката и собрал там $ 100,2 млн. Восьмая часть заметно отстала от «Форсажа 7», который за первые дни в Северной Америке заработал $ 147 млн, но обошла «Форсаж 6» с его $ 97 млн. Общая касса фильма сейчас равняется сумасшедшим $ 532 млн.

Таким образом «Форсаж 8» обогнал «Звёздные войны: Пробуждение силы», чей глобальный старт, ранее считавшийся самым успешным, принёс $ 529 млн.

В не менее рекордные $ 432 млн международных сборов особенно хорошо вложился Китай. Зрители Поднебесной занесли фильму сразу $ 195 млн, обновив местные рекорды за трёхдневный уик-энд и среди голливудских фильмов («Форсаж 7» смог собрать $ 182 млн).

За считанные дни «Форсаж 8» смог осилить треть общей кассы предыдущей части («Форсаж 7» за всё время проката принёс $ 1,5 млрд). С результатом этого уик-энда вся серия целиком теперь оценивается в $ 4,4 млрд.

Кинотеатры IMAX принесли картине $ 31 млн.

Для студии Universal это ещё и лучшие международные сборы за премьерные выходные, ранее в этой категории лидером считался «Мир Юрского периода» с $ 316 млн.

Ситуация по странам выглядит так:

  1. Китай — $ 191 млн
  2. Северная Америка — $ 100,2 млн
  3. Мексика — $ 17,8 млн
  4. Великобритания и Ирландия — $ 17 млн
  5. Россия — $ 14,1 млн
  6. Германия — $ 13,6 млн
  7. Бразилия — $ 12,8 млн
  8. Франция — $ 10,5 млн
  9. Корея — $ 10,5 млн
  10. Индия — $ 10,4 млн
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