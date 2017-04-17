«Форсаж 8» собирает на старте больше полмиллиарда

№ Фильм Сборы

млн ± Кино-

театры Всего

млн Нед.

1 Форсаж 8

The Fate of the Furious The Fate of the Furious $ 100,2 4310

$ 23 244 $ 100,2 1

2

↓1 Босс-молокосос

Boss Baby Boss Baby $ 15,5 −41,1% 3743

$ 4 152 $ 116,3 3

3

↓1 Красавица и Чудовище

Beauty and the Beast Beauty and the Beast $ 13,6 −42,4% 3592

$ 3 796 $ 454,6 5

4

↓1 Смурфики: Затерянная деревня

Smurfs: The Lost Village Smurfs: The Lost Village $ 6,5 −50,8% 3610

$ 1 801 $ 24,7 2

5

↓1 Уйти красиво

Going In Style Going In Style $ 6,4 −46,8% 3076

$ 2 064 $ 23,4 2

6

↑10 Одарённая

Gifted Gifted $ 3,0 +572,1% 1146

$ 2 618 $ 4,4 2

7

↑1 Прочь

Get Out Get Out $ 2,9 −28,1% 1424

$ 2 049 $ 167,5 8

8

↓2 Могучие рейнджеры

Power Rangers Power Rangers $ 2,9 −54,0% 2171

$ 1 313 $ 80,6 4

9

↑1 Христос под следствием

The Case for Christ The Case for Christ $ 2,7 −31,4% 1386

$ 1 962 $ 8,4 2

10

↓3 Конг: Остров черепа

Kong: Skull Island Kong: Skull Island $ 2,7 −52,1% 2018

$ 1 323 $ 161,2 6

«Форсаж 8» ожидаемо вырвался в лидеры американского проката и собрал там $ 100,2 млн. Восьмая часть заметно отстала от «Форсажа 7», который за первые дни в Северной Америке заработал $ 147 млн, но обошла «Форсаж 6» с его $ 97 млн. Общая касса фильма сейчас равняется сумасшедшим $ 532 млн.

Таким образом «Форсаж 8» обогнал «Звёздные войны: Пробуждение силы», чей глобальный старт, ранее считавшийся самым успешным, принёс $ 529 млн.

В не менее рекордные $ 432 млн международных сборов особенно хорошо вложился Китай. Зрители Поднебесной занесли фильму сразу $ 195 млн, обновив местные рекорды за трёхдневный уик-энд и среди голливудских фильмов («Форсаж 7» смог собрать $ 182 млн).

За считанные дни «Форсаж 8» смог осилить треть общей кассы предыдущей части («Форсаж 7» за всё время проката принёс $ 1,5 млрд). С результатом этого уик-энда вся серия целиком теперь оценивается в $ 4,4 млрд.

Кинотеатры IMAX принесли картине $ 31 млн.

Для студии Universal это ещё и лучшие международные сборы за премьерные выходные, ранее в этой категории лидером считался «Мир Юрского периода» с $ 316 млн.

Ситуация по странам выглядит так: