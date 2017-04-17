Кабельный канал AMC питает слабость к злобным тварям, пожирающим невинных граждан: задолго до премьеры третьего сезона, намеченной на 4 июня, телеканал продлил свою вторую по значимости зомби-драму «Бойся ходячих мертвецов» на четвёртый сезон. Вдобавок у сериала появились новые шоураннеры — Дэйва Эриксона сменят на посту Эндрю Чэмблис и Йен Голдберг, вместе работавшие над сериалом «Однажды в сказке».

Младший брат «Ходячих мертвецов» собирал у экранов в среднем 5,3 млн человек, в том числе 3 млн — в ключевой возрастной категории «18–49 лет». И хотя эти цифры значительно скромнее прорывного первого сезона с его 10 млн зрителей за эпизод, этого вполне хватило, чтобы остаться вторым по рейтинговости оригинальным проектом телеканала и четвёртым — среди всех кабельных сериалов.

В третьем сезоне вместе с Ким Диккенс, Клифом Кёртисом и Фрэнком Диллэйном попробует не стать обедом для зомби Дэниэль Шарман («Волчонок», «Древние»). Кто из них доживёт до четвёртого сезона «Бойся ходячих мертвецов» — большой вопрос.

В исполнительных продюсерах по-прежнему значатся Роберт Киркман, Гейл Энн Хёрд, Грег Никотеро, Дэвид Элперт и Дэвид Эриксон, к которым примкнул шоураннер «Ходячих» Скотт М. Гипл. Производством заведует AMC Studios.