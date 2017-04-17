NieR: Automata получит DLC! И знаете, как будет называться это дополнение? 3C3C1D119440927. Постарайтесь запомнить — вдруг пригодится?

Ничего революционного 3C3C1D119440927 с собой не принесёт, но и бесполезной подборка контента не будет, ведь в неё войдут:

По одному новому костюму для 2B, 9S и A2 (хотя «новому» — спорное утверждение, ведь основаны они на костюмах героев оригинальной Nier);

Новые пластинки с музыкой;

Новые предметы и косметические улучшения, в том числе спреи, позволяющие перекрашивать цвет волос персонажей;

Маски, дающие какие-то уникальные эффекты;

Возможность менять внешний вид пуль врагов;

Три колизея и новые квесты, прохождение которых будет открывать доступ к перечисленному выше контенту.

К слову, среди схваток в колизеях будет присутствовать наизанятнейшее испытание — битва с CEO издательства Square Enix. И, что удивительнее всего, — это даже не первая игра, где с ним можно сразиться.

Дата выхода 3C3C1D119440927 на Западе пока не разглашается, но его обещают выпустить «Уже скоро». Остаётся надеяться, что за доступ к DLC не заломят какую-нибудь непотребную цену. Что до Японии, то там оно выйдет 2 мая и будет стоить 1500 йен (чуть больше 750 рублей или около 15 долларов).

Геймплей:

Бой с CEO: