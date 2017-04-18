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Анонс аниме «Невозмутимый Хозуки 2»

Официальный сайт адаптации комедийной манги Нацуми Эгучи «Невозмутимый Хозуки» (Hoozuki no Reitetsu) объявил о производстве второго сезона телевизионного сериала, который выйдет в октябре этого года. Производством вместо создателей оригинального аниме будут заниматься люди, ответственные за вышедшие в марте этого года OVA, зато сэйю вернутся к своим ролям.

Авторы
Режиссёр Казухиро Ёнэда «Рассветная Йона», «Клуб кабуки»
Сценарист Мидори Гото «Невозмутимый Хозуки», «Атака на титана: Средняя школа»
Дизайнер персонажей Джиро Омацури
Композитор TOMISIRO «Невозмутимый Хозуки», «Макросс Дельта»
Студия DEEN

Сэйю
Хозуки Хироки Ясумото Кинг в «Ванпанчмене», Ясутора «Чад» Садо в «Бличе»
Энма Дайо Такащи Нагасако Нол Баркофф в «Бронированных воинах ВОТОМах», Льюис в «Кровь+»
Хакутаку Кодзи Юса Нурарихён во «Внуке Нурарихёна», Акира Мидосуджи в «Слабаке педальном»
Око Эри Китамура Карен Арараги в «Легендах о монстрах», Саяка Мики в «Волшебнице Мадоке Магике»
Насуби Токо Аояма Директор в «Садике Ханамару»
Караури Тецуя Какихара Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйле», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
Момотаро Дайсуке Хиракава Нориаки Какьёин в «Безумных приключениях ДжоДжо 2», Кодзи Танака в «Адзине: Получеловеке»
Щиро Юмико Кобаящи Блэк Стар в «Пожирателе душ», Поэми Ватанабе в «Пуни Пуни Поэми»
Какисуке Хироки Гото Ёкощима в «Д-Фраге», Мичитака в «Логе горизонта»
Рурио Такащи Мацуяма Кендзи Мещия в «Семинаре ненормальной физиологии», Кейсуке Нащимото в «DMC»
Пич Маки Сумире Уесака Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки во «Флотской коллекции»
Ичико Сатоми Сато Венди Марвелл в «Фэйри Тэйл», Рицу Таинака в «Кейон!»
Нико Юи Огура Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»
Мики Аяка Сува Мики Канзаки в «Слабаке педальном», Крис в «Благослови этот чудесный мир!»

Действие разворачивается в Аду, а главным героем является Хозуки — всегда спокойный и уравновешенный заместитель и помощник Энмы, великого короля Ада, а также «суперсадист». Сюжет повествует о повседневной жизни героя и его окружения, а также о проблемах, с которыми сталкивается весь Ад и лично Хозуки.

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Невозмутимый Хозуки 2 (Hōzuki no Reitetsu)
 5 ноября 2013 годаАд и его обитатели 23 ноября 2013 годаТрейлер аниме «Невозмутимый Ходзуки» 18 января 2014 года«Невозмутимый Хозуки» — 01–02
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