Анонс аниме «Невозмутимый Хозуки 2»

Официальный сайт адаптации комедийной манги Нацуми Эгучи «Невозмутимый Хозуки» (Hoozuki no Reitetsu) объявил о производстве второго сезона телевизионного сериала, который выйдет в октябре этого года. Производством вместо создателей оригинального аниме будут заниматься люди, ответственные за вышедшие в марте этого года OVA, зато сэйю вернутся к своим ролям.

Действие разворачивается в Аду, а главным героем является Хозуки — всегда спокойный и уравновешенный заместитель и помощник Энмы, великого короля Ада, а также «суперсадист». Сюжет повествует о повседневной жизни героя и его окружения, а также о проблемах, с которыми сталкивается весь Ад и лично Хозуки.