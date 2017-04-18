Анонс аниме «Невозмутимый Хозуки 2»

Официальный сайт адаптации комедийной манги Нацуми Эгучи «Невозмутимый Хозуки» (Hoozuki no Reitetsu) объявил о производстве второго сезона телевизионного сериала, который выйдет в октябре этого года. Производством вместо создателей оригинального аниме будут заниматься люди, ответственные за вышедшие в марте этого года OVA, зато сэйю вернутся к своим ролям.
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Авторы
|Режиссёр
|Казухиро Ёнэда
|«Рассветная Йона», «Клуб кабуки»
|Сценарист
|Мидори Гото
|«Невозмутимый Хозуки», «Атака на титана: Средняя школа»
|Дизайнер персонажей
|Джиро Омацури
|Композитор
|TOMISIRO
|«Невозмутимый Хозуки», «Макросс Дельта»
|Студия
|DEEN
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Сэйю
|Хозуки
|Хироки Ясумото
|Кинг в «Ванпанчмене», Ясутора «Чад» Садо в «Бличе»
|Энма Дайо
|Такащи Нагасако
|Нол Баркофф в «Бронированных воинах ВОТОМах», Льюис в «Кровь+»
|Хакутаку
|Кодзи Юса
|Нурарихён во «Внуке Нурарихёна», Акира Мидосуджи в «Слабаке педальном»
|Око
|Эри Китамура
|Карен Арараги в «Легендах о монстрах», Саяка Мики в «Волшебнице Мадоке Магике»
|Насуби
|Токо Аояма
|Директор в «Садике Ханамару»
|Караури
|Тецуя Какихара
|Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйле», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
|Момотаро
|Дайсуке Хиракава
|Нориаки Какьёин в «Безумных приключениях ДжоДжо 2», Кодзи Танака в «Адзине: Получеловеке»
|Щиро
|Юмико Кобаящи
|Блэк Стар в «Пожирателе душ», Поэми Ватанабе в «Пуни Пуни Поэми»
|Какисуке
|Хироки Гото
|Ёкощима в «Д-Фраге», Мичитака в «Логе горизонта»
|Рурио
|Такащи Мацуяма
|Кендзи Мещия в «Семинаре ненормальной физиологии», Кейсуке Нащимото в «DMC»
|Пич Маки
|Сумире Уесака
|Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки во «Флотской коллекции»
|Ичико
|Сатоми Сато
|Венди Марвелл в «Фэйри Тэйл», Рицу Таинака в «Кейон!»
|Нико
|Юи Огура
|Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»
|Мики
|Аяка Сува
|Мики Канзаки в «Слабаке педальном», Крис в «Благослови этот чудесный мир!»
Действие разворачивается в Аду, а главным героем является Хозуки — всегда спокойный и уравновешенный заместитель и помощник Энмы, великого короля Ада, а также «суперсадист». Сюжет повествует о повседневной жизни героя и его окружения, а также о проблемах, с которыми сталкивается весь Ад и лично Хозуки.