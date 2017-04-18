Афера удалась на славу — кабельный канал Bravo подарил сериалу «Мошенники» второй сезон. Авантюрная драмеди, съёмки которой возобновятся этой осенью, вернётся в эфир со свежими десятью эпизодами в следующем году.

Проект продемонстрировал самый быстрый прирост рейтинговых результатов среди прочих сериалов канала — доля аудитории, входящая в ключевую возрастную категорию «18–49 лет», к концу первого сезона выросла на 23%. Показ каждой новой серии собирал у телеэкранов более 1,4 млн зрителей.

Это история о талантливой мошеннице, которая зарабатывает на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время роковая красотка Мэдди и её подельники живут припеваючи, всё сходит им с рук до тех пор, пока три одураченных ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.

Во втором сезоне «Мошенников» к своим ролям вернутся Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Брайан Бенбен и другие.

Исполнительными продюсерами и сценаристами драмеди остаются Пол Адельштейн и Адам Брукс («Моцарт в джунглях»). Производственный процесс курирует Universal Cable Productions.