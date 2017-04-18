«Kingsman: Золотое кольцо» — промо-арт

И несколько реплик режиссёра Мэттью Вона из интервью журналу Empire:

С «Kingsman: Золотое кольцо» у нас был шанс снять более смелое, смешное и безумное кино. Все, конечно, хотят ещё одну сцену «как в церкви». Обязательно будут экшен-секвенции настолько же оригинальные, но совершенно другие.

Про новых персонажей вроде американского ковбоя-шпиона Агента Текилы (Ченнинг Татум):

Отличные протагонисты. Они — мультимиллиардеры с огромными самолётами и их база — гигантский винокуренный завод в Кентукки. Мы смешиваем гипертрофированную американистику с британизмом.

О развитии Эггси:

Запланирована классная сюжетная арка для Эггси. Чем ему теперь заниматься? Какие знания ему необходимы? Вдобавок у него сложная моральная дилемма, которой проникнутся все зрители.

По сюжету Эггси в компании американских супершпионов (Холли Берри, Джефф Бриджес, Педро Паскаль) пытается остановить мегаломаникальную злодейку Поппи (Джулианна Мур). Кино выходит 28 сентября 2017 года.