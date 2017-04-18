Самое продаваемое аниме за 10–16 апреля

«Слабак педальный 3» стартовал с 3 844 дисков — по большей части DVD. Первый том вряд ли доберётся и до 5 000, что выглядит очень бледно на фоне предыдущих сезонов: дебютный том первого сезона продался тиражом в 9 422 диска, среднее по сезону же в итоге составило 6 376; второй сезон даже прибавил — 13 076 для первого тома и 8 860 в среднем.

«Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото» на втором томе просел после и без того слабого старта — 2 440 (−19,1%).

Финальный том «Волейбола 3» немного прибавил — 8 212 (+265), средние продажи сезона через неделю должны достигнуть 10 000.

Продолжает прекрасно продаваться «Любовь вживую: Солнечный свет»: ещё 2 206 копий у пятого тома (всего 51 880), 1 486 для шестого (48 728), и 4 106 для седьмого (63 268). Сериал чувствует себя прекрасно, благо формат позволяет снабжать продающими диски билетами большую часть томов. Средние продажи составляют уже 54 199 копий, но даже эта внушительная цифра уступает результатам предыдущего аниме франчайза «Любовь вживую! — 2» (67 366).

Затишье прошлой недели на этой перешло в полноценный штиль, так что все четыре вышедших тома «Юрия на льду» вернулись в топ. Результаты у них сейчас такие: первый том — 72 806, второй — 65 219, третий — 59 453, четвёртый — 55 922. Среднее по четырём томам 63 350.

Ну и дополнения за 3-9 апреля:

«Виды Акибы» начали с ожидаемых цифр — 263 BD.

«Благослови этот чудесный мир! 2» немного успешнее — после третьей недели у него 14 037 дисков.

«Служанка-дракон госпожи Кобаящи» на третьей неделе выступила немногим хуже, чем на второй — ещё 425 BD, а в сумме продано уже 3 738 копий.

Переиздание «Мегазоны 23» в трёх частях продалось в количестве 374, 334 и 275 штук соответственно — даже интересно, кто решил купить только один, или, ещё любопытнее, два из трёх эпизодов, вышедших вместе.