MarVista и IM Global TV готовят сериал «Кинг-Конг: Остров черепа»

Продюсерские студии MarVista Entertainment и IM Global Television объединятся для производства и финансирования многосерийного проекта «Кинг-Конг: Остров черепа». Будущий сериал, по заверениям создателей, сюжетно никак не будет связан с недавно вышедшим в широкий прокат одноимённым полнометражным блокбастером.

Многосерийный зрелищный боевик, основанный на вселенной Острова черепа от DeVito ArtWorks, представляет собой осовремененное продолжение классической истории с главной женской ролью и мультикультурной командой персонажей. История расскажет о том, как вся эта разношёрстная честная компания ломанётся в экзотические джунгли Острова черепа на поиски разнообразных приключений. Созданного Мерианом К. Купером знаменитого киномонстра тоже обещают показать.

Сценаристами проекта выступают оскаровские номинанты и создатели «Байбаймэна» Джонатан Пеннер и Стэйси Тайтл. Вдобавок они числятся исполнительными продюсерами сериала наравне с Дэнни Фестой («Тролли»).