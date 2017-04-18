Потоковый сервис Amazon продлил комедийный шпионский триллер «Патриот» на второй сезон. Сериал вернётся в эфир в следующем году.

Это история об агенте разведки Джоне Тэвнере — меланхоличном парне, которому поручают предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, Тэвнер вынужден прибегнуть к опасному неофициальному прикрытию, перевоплотившись в менеджера среднего звена в трубопроводной компании на Среднем Западе. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и трудности работы под прикрытием провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию главного героя.

В сериале снимаются Майкл Дорман, Терри О’Куинн, Майкл Чернус, Алиетт Офейм, Кёртвуд Смит, Кэтлин Манро и другие.

Для работы над вторым сезоном сериала «Патриот» к обязанностям сценариста, режиссёра и исполнительного продюсера вернётся создатель проекта Стивен Конрад («Невероятная жизнь Уолтера Митти»). Наряду с ним исполнительными продюсерами сериала значатся Джеймс Д. Пэрриот, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Чарльз Гоголак и Джил Беллоуз.