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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — международный трейлер

Японские трейлеры (иногда) - это не только подозрительно бодрый голос за кадром. Но в конкретном случае ещё и новые кадры. А также раскрытие ещё одного готевого персонажа из оригинальной трилогии (а как ещё назвать первы три части?). Почему-то именно японцам досталась эта удивительная честь.

Зато теперь у фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» полный комплект.

Кино выходит 25 мая 2017 года. Похоже, Джонни Депп в хорошей форме и готов для ещё одного миллиарда долларов.

 
 
21 Обсудить
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Видео Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
 
Губа Сталлоне
Лучший комментарий
+22

Мля под этот голос закадровый так прям и хочется повязать ритуальную повязку, сесть в самолёт и полететь в сторону Перл-Харбора!)
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