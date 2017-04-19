«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — международный трейлер

Японские трейлеры (иногда) - это не только подозрительно бодрый голос за кадром. Но в конкретном случае ещё и новые кадры. А также раскрытие ещё одного готевого персонажа из оригинальной трилогии (а как ещё назвать первы три части?). Почему-то именно японцам досталась эта удивительная честь.

Зато теперь у фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» полный комплект.

Кино выходит 25 мая 2017 года. Похоже, Джонни Депп в хорошей форме и готов для ещё одного миллиарда долларов.