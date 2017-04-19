 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Дата выхода Star Wars Battlefront 2 — игры, которая расскажет об истоках Первого ордена Манга «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» будет издаваться в России Ноль кадров в секунду. Выпуск 156: Советчики «Мгла» Стивена Кинга — трейлер и постер Объявлена дата выхода Uncharted: The Lost Legacy
1
ИГРЫ
 
Первоисточник: starcraft.com Прямая ссылка на новость:

С патчем 1.18 StarCraft стала бесплатной

Об этом говорилось с того самого момента, когда состоялся анонс StarCraft Remastered, но сегодня Blizzard Entertainment воплотили обещание в реальность: с выходом патча 1.18 игра StarCraft (на пару с дополнением StarCraft: Brood War) стала абсолютно бесплатной. По пути патч добавил к игре оконный режим и поддержку UTF-8, улучшил поддержку современных операционных систем и внёс множество других не столь радикальных изменений.

StarCraft вышла 31 марта 1998 года, но по сию пору остаётся важной и любимой миллионами стратегией. Летом она получит полноценно отреставрированную HD-версию с прокачанными заставками и интерфейсом, но при этом сам геймплей сохранят в неприкосновенности. В том числе и ради того, чтобы покупатели StarCraft Remastered могли играть по сети с пользователями бесплатной StarCraft 1.18.

1 Обсудить
Темы
 
StarCraft (PC) StarCraft Remastered (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Летом выйдет HD-переиздание StarCraft

Тоже интересно

 
Кино Второй трейлер фильма «Бэтмен против Супермена» (с русскими субтитрами)
 
Рецензия на игру Inside
 
Кино Вся правда о Кристофере Нолане
 
Кино Победители премии «Золотая малина 2017»
 
Кино Рецензия на фильм «Джейсон Борн»
 
Промо-арт фильма «Кредо убийцы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика