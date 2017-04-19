Об этом говорилось с того самого момента, когда состоялся анонс StarCraft Remastered, но сегодня Blizzard Entertainment воплотили обещание в реальность: с выходом патча 1.18 игра StarCraft (на пару с дополнением StarCraft: Brood War) стала абсолютно бесплатной. По пути патч добавил к игре оконный режим и поддержку UTF-8, улучшил поддержку современных операционных систем и внёс множество других не столь радикальных изменений.

StarCraft вышла 31 марта 1998 года, но по сию пору остаётся важной и любимой миллионами стратегией. Летом она получит полноценно отреставрированную HD-версию с прокачанными заставками и интерфейсом, но при этом сам геймплей сохранят в неприкосновенности. В том числе и ради того, чтобы покупатели StarCraft Remastered могли играть по сети с пользователями бесплатной StarCraft 1.18.