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Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон Канал Bravo продлил сериал «Мошенники» на второй сезон Новые сериалы 17–23 апреля Объявлена дата выхода Uncharted: The Lost Legacy Новые сериалы 10–16 апреля
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон

Потоковый сервис Crackle продлил на второй сезон сериал «Большой куш». Криминальная драмеди убедила телеруководство в своей жизнеспособности, став самым востребованным художественным оригинальным сериалом у аудитории потокового сервиса. Таким образом проект повторил успех двух других оригинальных драм от Crackle — «Искусства большего» и «Стартапа».

Многосерийный история в духе одноимённой культовой криминальной комедии Гая Ричи повествует о компании молодых, но, как оказалось, даровитых мошенников, обчистивших набитый краденым золотом грузовик. Так парни становятся частью смертельно опасного мира лондонской преступной элиты, гангстеров, грязных копов и цыганских боксёров. Финал истории о первой афере в жизни Альберта Хилла, Чарли Кавендиша и Билли Эйерса предполагает продолжение.

Во втором сезоне сериала «Большой куш» к своим ролям наверняка вернутся Люк Паскуалино, Руперт Гринт, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Стефани Леонидас, Фиби Дайневор, Джульет Обри и другие.

Шоураннером, исполнительным продюсером и главным сценаристом сериала выступает Алекс Де Ракофф. Второй сезон «Большого куша» выйдет на Crackle в следующем году.

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