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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристы «Кловерфилда, 10» адаптируют подростковый роман

Студия Universal Pictures наняла сценаристов Джоша Кэмбелла и Мэтта Стуекена («Кловерфилд, 10») для адаптации подросткового романа писателя Нила Шустермана Scythe.

Действие разворачивается в дистопийном будущем, где два главных героя должны овладеть «искусством убивать».

Представьте себе мир без голода, болезней, войн и страданий: человечество успешно решило все проблемы, даже в конечном итоге избавилось от смерти. Так появились Косильщики — единственные, кто имеют право лишать людей жизней, и они обязаны это делать по приказу, чтобы контролировать размеры населения планеты.

Ситра и Рован выбраны, чтобы стать подмастерьями Косильщика — оба не горят энтузиазмом по поводу будущей карьеры. Тинэйджеры обязаны стать специалистами по устранению выбранных целей. И если они проявят слабость и провалят задание, то поплатятся своими жизнями.

Что тут скажешь? Подростковые бестселлеры тоже не стоят на месте: пытаются придумывать интересные идеи. На одних вампирах и оборотнях уже не заработаешь.

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