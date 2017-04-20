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Statik — релизный трейлер

Считаные дни остаются до выхода головоломки Statik от студии Tarsier (Little Nightmares) — одного из самых любопытных эксклюзивов для PlayStation VR (если вам нравятся головоломки, само собой). Игра наконец-то выйдет 24 апреля, ну а пока вы можете полюбоваться на интригующий релизный трейлер.

Statik — игра, идеально подходящая для PS VR. Главный герой — испытуемый в таинственной лаборатории, которому предлагают проходить череду разнообразных тестов, зачастую завязанных на попытках снять с рук высокотехнологичные кандалы. Авторы пользуются тем, что игрок крепко сжимает в лапах геймпад PS4 и создают в виртуальном мире иллюзию того, что его руки заперты в специальной коробке, а кнопки на паде нужны для того, чтобы активировать те или иные элементы коробки и тем самым подбирать ключи, её открывающие.

В итоге увлекательность Statik всё равно будет целиком и полностью зависеть от качества головоломок и сопровождающего их сценария, но как минимум на уровне концепции игра производит достойное впечатление.

 
 
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Видео Statik (PlayStation 4)
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