Reservoir Dogs: Bloody Days — трейлер

Обычно игры по фильмам выходят одновременно с самими фильмами. Иногда — чуть раньше. Иногда — с относительно небольшой задержкой. Но культовый триллер «Бешеные псы» Квентина Тарантино обзаведётся новой игронизацией примерно 25 лет спустя. Внезапно.

Только вот игра Reservoir Dogs: Bloody Days интересна не только и не столько этим. Если уж откровенно, то наличие подобной лицензии может не столько привлечь, сколько оттолкнуть публику, как показали сборы средств на игру по фильму «Апокалипсис сегодня». И будет досадно, если подобное случится с Bloody Days, ведь данная аркада крутится вокруг может не уникальной, но необычной и интересной концепции.

Итак. Под вашим управлением шесть грабителей банков... хотя нет. Под вашим управлением лишь один из шести грабителей. Вы вламываетесь, пытаетесь в одиночку перестрелять охрану, но одна из пуль предсказуемо настигает самоуверенного поганца. Перезагрузка? Отнюдь! Вместо этого игрок отматывает время и берёт управление вторым персонажем, в то время как компьютер подчиняет себе первого и повторяет действия, записанные во время прошлой попытки. Таким образом шесть антигероев потихоньку прописывают план идеального ограбления, а потом приводят его в исполнение.

Релиз Reservoir Dogs: Bloody Days в Steam намечен на 18 мая.