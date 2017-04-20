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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Истории об аниме»

Компания DMM Pictures анонсировала оригинальный анимационный сериал «Истории об аниме» (Anime-Gataris), который выйдет в осеннем сезоне этого года.

Сюжет рассказывает о Миное Асагае, старшекласснице из частной школы Саканеко, которая знает об аниме примерно ничего. Тем не менее её подруга Ариса Камиигуса уговаривает Миноу вместе создать школьный «Клуб изучения аниме». По ходу общения с другой одноклассницей Мико Коэндзи и старшеклассниками-отаку, Миноа постепенно подсаживается на аниме. Девчонки будут болтать на разные околоанимешные темы, где только можно — в Акибе, в «священных местах» для отаку и даже на горячих источниках, невзирая на попытки студенческого совета закрыть клуб… и на приближающийся конец света?!

Авторы
Режиссёр Кенщиро Мории «Просыпайся, девчачий зоопарк!»
Сценарист Мицутака Хирота «Сладость и молния», «Фантастическая Звезда Online 2»
Дизайнер персонажей so-shi
Студия Wao World

Сэйю
Миноя Асагая Каэде Хондо Аоба Казане в «Кейдзо», Хикари Таканащи в «Беседах с девушками-монстрами»
Арису Камиигуса Саяка Сенбонги Мумей в «Кабанери железной крепости», Читосе Карасума в «Девчачьем номере»
Мико Коэндзи Хисако Тоджо Кирука Ущироде в «Пинг-понге и девушках», Чиаки Хагино в «Дневнике Хинако»
 
 
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Видео Истории об аниме (Anime-Gataris)
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Подкасты
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