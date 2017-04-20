Анонс аниме «Истории об аниме»

Компания DMM Pictures анонсировала оригинальный анимационный сериал «Истории об аниме» (Anime-Gataris), который выйдет в осеннем сезоне этого года.

Сюжет рассказывает о Миное Асагае, старшекласснице из частной школы Саканеко, которая знает об аниме примерно ничего. Тем не менее её подруга Ариса Камиигуса уговаривает Миноу вместе создать школьный «Клуб изучения аниме». По ходу общения с другой одноклассницей Мико Коэндзи и старшеклассниками-отаку, Миноа постепенно подсаживается на аниме. Девчонки будут болтать на разные околоанимешные темы, где только можно — в Акибе, в «священных местах» для отаку и даже на горячих источниках, невзирая на попытки студенческого совета закрыть клуб… и на приближающийся конец света?!