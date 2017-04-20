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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Ресторан из другого мира» — авторы

Анонсированный в ноябре прошлого года телевизионный сериал по ранобе Дзюнпея Инузуки «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) получил дату выхода — летний сезон этого года, а также обзавёлся авторским составом.

Авторы
Режиссёр, сценарист Масато Дзинбо «Судьба: Девочка-волшебница Илия 2», «Дитя Хаоса»
Оригинальный дизайн персонажей Кацуми Инами
Дизайнер персонажей Такао Сано «Читосе тебя достанет!», «История, в которой меня похитили представители Школы для юных леди, чтобы я служил „образцом простолюдина“»
Второй дизайнер персонажей Кеиичи Сано «Бей в кровь», «Абсолютный дуэт»
Студия Silver Link

На цокольном этаже углового здания в торговом квартале неподалёку от офисного центра располагается ресторанчик под немудрящим названием «Кошкин ресторан западной кухни» (или просто «Некоя»). Открыли его лет пятьдесят назад, а название своё он получил благодаря изображению кошки, украшающему входную дверь. Ресторанчик давно облюбовали офисные служащие, которые ценят обширное меню «Некои» (в него, несмотря на название заведения, входят далеко не только западные блюда). Однако есть у этого непримечательного местечка один секрет: каждую субботу двери ресторана закрываются для обычных гостей, а места за столиками занимают «особые посетители», «гости из того мира», угощающиеся яствами, которых никто из обычных людей никогда не пробовал.

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Ресторан из другого мира (Isekai Shokudō)
 20 ноября 2016 годаАнонс аниме «Ресторан из другого мира» 27 ноября 2016 годаАнонс аниме «„Нобу“: Бар из другого мира»
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