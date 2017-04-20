«Железный миротворец» — формат и сэйю

Новая экранизации манги «Железный миротворец» (Peace Maker Kurogane) будет в полнометражном в формате, причём фильмов запланировано несколько (сколько конкретно — не сообщается), а первый должен выйти уже в этом году. Кроме того, официальный сайт проекта представил состав сэйю — большая их часть перекочевали из телевизионного сериала 2003 года.

Действие разворачивается в 1864 году. 15-летний Тецуноске Ичимура вместе со старшим братом Тацуноске приходит в штаб-квартиру Щинсенгуми (особого самурайского полка, созданного для охраны порядка в Киото и поддержки сёгуна), чтобы вступить в их ряды. Тецуноске мечтает стать сильнее и отомстить мятежникам, которые убили его родителей прямо на его глазах. Однако низкорослого и ещё слишком юного Тецу берут лишь слугой. Со временем, знакомясь с местными порядками, подросток начинает сомневаться в том, что хочет быть таким же жестоким, как воины Щинсенгуми.