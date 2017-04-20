«Железный миротворец» — формат и сэйю

Новая экранизации манги «Железный миротворец» (Peace Maker Kurogane) будет в полнометражном в формате, причём фильмов запланировано несколько (сколько конкретно — не сообщается), а первый должен выйти уже в этом году. Кроме того, официальный сайт проекта представил состав сэйю — большая их часть перекочевали из телевизионного сериала 2003 года.
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Сэйю
|Тецуноске Ичимура
|Юки Кадзи
|Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
|Тецуноске Ичимура
|Юмико Кобаящи
|Блэк Стар в «Пожирателе душ», Поэми Ватанабе в «Пуни Пуни Поэми»
|в детстве
|Сусуму Ямазаки
|Такахиро Сакурай
|Гриффитс в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
|Тощизо Хиджиката
|Джоджи Наката
|Алукард в «Хеллсинге», Котомине Кирей в «Судьбе: Ночи схватки»
|Хейсуке Тодо
|Косуке Ториуми
|Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
|Саноске Харада
|Кендзи Номура
|Мицунори Кугаяма в «Генщикене», Вилли в «Ёрмунганде»
|Хадзиме Сайто
|Такащи Мацуяма
|Кендзи Мещия в «Семинаре ненормальной физиологии» Кейсуке Нащимото в DMC
|Кай Щимада
|Масами Ивасаки
|Дрэйк Андерсон в «Прочти или умри», Борик в «Убийце Акаме»
|Исами Кондо
|Такая Хащи
|Сасаки в «Радуге», Мендоса в «Гаро: Печать пламени»
|Сая
|Микако Такахащи
|Монморенси в «Подручном Луизы-Нулизы», Аюму Нищизава в «Боевом дворецком Хаяте»
|Сузу Яматоя
|Щинноске Тачибана
|Ёщитсуне Хиираги в «Большом Ордере»
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Авторы
|Режиссёр
|Хирощи Такеучи
|«Клинок и душа»
|Сценарист
|Эйдзи Умехара
|эпизоды «Вельзевула», «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Дизайнер персонажей
|Саяка Коисо
|«Рельсовые войны», «Герои шести цветов»
|Студия
|White Fox
Действие разворачивается в 1864 году. 15-летний Тецуноске Ичимура вместе со старшим братом Тацуноске приходит в штаб-квартиру Щинсенгуми (особого самурайского полка, созданного для охраны порядка в Киото и поддержки сёгуна), чтобы вступить в их ряды. Тецуноске мечтает стать сильнее и отомстить мятежникам, которые убили его родителей прямо на его глазах. Однако низкорослого и ещё слишком юного Тецу берут лишь слугой. Со временем, знакомясь с местными порядками, подросток начинает сомневаться в том, что хочет быть таким же жестоким, как воины Щинсенгуми.