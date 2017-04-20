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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Железный миротворец» — формат и сэйю

Новая экранизации манги «Железный миротворец» (Peace Maker Kurogane) будет в полнометражном в формате, причём фильмов запланировано несколько (сколько конкретно — не сообщается), а первый должен выйти уже в этом году. Кроме того, официальный сайт проекта представил состав сэйю — большая их часть перекочевали из телевизионного сериала 2003 года.

Сэйю
Тецуноске Ичимура Юки Кадзи Эрен Йегер в «Атаке на Титана», Иссей Хёдо в «Старшей школе DxD»
Тецуноске Ичимура Юмико Кобаящи Блэк Стар в «Пожирателе душ», Поэми Ватанабе в «Пуни Пуни Поэми»
в детстве
Сусуму Ямазаки Такахиро Сакурай Гриффитс в «Берсерке», Сузаку Куруруги в «Коде Гиасс»
Тощизо Хиджиката Джоджи Наката Алукард в «Хеллсинге», Котомине Кирей в «Судьбе: Ночи схватки»
Хейсуке Тодо Косуке Ториуми Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
Саноске Харада Кендзи Номура Мицунори Кугаяма в «Генщикене», Вилли в «Ёрмунганде»
Хадзиме Сайто Такащи Мацуяма Кендзи Мещия в «Семинаре ненормальной физиологии» Кейсуке Нащимото в DMC
Кай Щимада Масами Ивасаки Дрэйк Андерсон в «Прочти или умри», Борик в «Убийце Акаме»
Исами Кондо Такая Хащи Сасаки в «Радуге», Мендоса в «Гаро: Печать пламени»
Сая Микако Такахащи Монморенси в «Подручном Луизы-Нулизы», Аюму Нищизава в «Боевом дворецком Хаяте»
Сузу Яматоя Щинноске Тачибана Ёщитсуне Хиираги в «Большом Ордере»

Авторы
Режиссёр Хирощи Такеучи «Клинок и душа»
Сценарист Эйдзи Умехара эпизоды «Вельзевула», «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Дизайнер персонажей Саяка Коисо «Рельсовые войны», «Герои шести цветов»
Студия White Fox

Действие разворачивается в 1864 году. 15-летний Тецуноске Ичимура вместе со старшим братом Тацуноске приходит в штаб-квартиру Щинсенгуми (особого самурайского полка, созданного для охраны порядка в Киото и поддержки сёгуна), чтобы вступить в их ряды. Тецуноске мечтает стать сильнее и отомстить мятежникам, которые убили его родителей прямо на его глазах. Однако низкорослого и ещё слишком юного Тецу берут лишь слугой. Со временем, знакомясь с местными порядками, подросток начинает сомневаться в том, что хочет быть таким же жестоким, как воины Щинсенгуми.

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Темы
 
Железный миротворец (Peace Maker Kurogane)
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