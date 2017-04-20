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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон попали в телефильм «451 градус по Фаренгейту»

Кабельный канал HBO запускает в производство экранизацию романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (Fahrenheit 451).

Майкл Б. Джордан («Фантастическая четвёрка») и Майкл Шеннон («Человек из стали») исполнят главные роли.

Телефильм покажет мир, где средства массовой информации дурят людям мозги, история находится вне закона, а «пожарные» жгут книги.

Джордан сыграет Гая Монтэга — юного пожарного, который отвергает устои своего мира, противостоит наставнику и пытается восстановить свою человечность. Шеннон изобразит Битти — того самого наставника и капитана пожарных.

Джордан также служит исполнительным продюсером картины. Рамин Бахрани режиссирует «451 градус по Фаренгейту», проект находится на ранней стадии, но пользуется у HBO большим-пребольшим приоритетом.

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451 градус по Фаренгейту
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